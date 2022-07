Elezioni, Mazzeo: "A disposizione del Pd, ma vorrei continuare il lavoro qui"

"Qui svolgo un lavoro importante, un lavoro che mi piace e che mi piacerebbe continuare fino alla fine della legislatura. Sono abituato a portare in fondo, se mi è possibile, tutto il lavoro che svolgo". Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo spiega la sua posizione per quanto riguarda le elezioni del 25 settembre e la possibilità di essere candidato.

Una posizione di mezzo perché comunque non esclude che il suo nome finisca nelle schede dei toscani: "Mi metto a disposizione sempre del mio partito. Spero che il segretario Letta, anzi ne sono certo, lavori per costruire le liste più forti e radicate. Oggi davanti a noi abbiamo una sfida non semplice e devono essere messe in campo tutte le soluzioni e le candidature migliori".

Il nome di Mazzeo era risuonato tra i possibili candidati, assieme ad altri consiglieri regionali come Leonardo Marras e Vincenzo Ceccarelli, sempre per il Pd.