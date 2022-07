Pd, elezioni politiche Toscana: obiettivo 10mila volontari in piazza

Diecimila volontari che, insieme agli iscritti, siano il motore della campagna elettorale del Partito Democratico in Toscana per le elezioni politiche del 25 settembre, “casa per casa, strada per strada”, ma anche via web, come indicato dal segretario nazionale Enrico Letta. È questo l’obiettivo del Pd regionale, che ha già iniziato a raccogliere le adesioni, affidandone a Stefania Lio il coordinamento, in raccordo con la responsabile nazionale Silvia Roggiani.

“Questa campagna elettorale non é come tutte le altre: siamo precipitati in una crisi di governo di cui nessuno sentiva il bisogno. Tra meno di due mesi si scelgono i prossimi cinque anni di governo. Ne abbiamo dovuto prendere atto e siamo chiamati a coglierne la sfida. Abbiamo deciso di farlo all’insegna della prossimità - spiega Stefania Lio -. Certo ci saranno eventi pubblici tradizionali in cui le persone vanno a seguire la politica, ma di pari passo ad iniziative in cui la politica raggiunge le persone, che si tratti di piccoli incontri di piazza, di una chiacchierata a due sul pianerottolo di casa o di attività sui social. Possiamo contare su un bel punto di partenza: siamo il partito delle Feste dell’Unitá e della mobilitazione che non si ferma neppure in estate. E mentre raccogliamo nuove adesioni di volontari stiamo iniziando a immaginare come, nei prossimi due mesi, raccontare, ma anche arricchire dalla Toscana, il programma del Pd. E vogliamo allargare più possibile a tutti quei soggetti che vogliano costruire con noi l’Italia del 2027”.

Fonte: Ufficio Stampa