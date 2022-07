Nove anni di azzurro, nove anni di radio. Radio Lady sarà la radio ufficiale dell'Empoli per la nona stagione consecutiva e coprirà anche l'annata 2022-23, la seconda di fila in Serie A. L'emittente ha trovato l’accordo per la cessione dei diritti che consentiranno la radiocronaca integrale delle partite dell’Empoli. C0ntinua a leggere su Empoli Channel