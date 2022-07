Ragazzo 19enne aggredito e derubato da cinque persone a Marina di Pietrasanta

La scorsa notte a Marina di Pietrasanta, un 19enne milanese, è stato vittima di rapina e pestaggio mentre stava camminando per andare a prendere la sua macchina parcheggiata. Il ragazzo è stato prima aggredito alle spalle da un uomo che gli ha strappato una collanina dal collo, poi alla sua reazione sono intervenuti altri quattro complici che lo hanno preso a pugni. I cinque sono saliti a bordo di un’auto per fuggire dal luogo dell’aggressione, a quel punto il derubato è riuscito a riprendersi e a colpire il parabrezza posteriore della macchina, mandandolo in frantumi, senza però impedire la fuga della “banda”.

Il giovane si è poi recato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove gli sono state riscontrate contusioni varie guaribili in 10 giorni.