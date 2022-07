Rotatoria tra Capannoli e Forcoli, un concorso per renderla più bella

Un avviso rivolto ad artisti e finalizzato alla realizzazione di un’opera d’arte da collocarsi all’interno della rotatoria posta tra Via Montale, Via Togliatti, Via Gramsci e la strada che porta a Forcoli. A due anni dall’inaugurazione della nuova rotatoria, l’Amministrazione Comunale lancia un concorso di idee per abbellire la nuova imponente rotatoria, porta di accesso al capoluogo per chi proviene dalla SGC FI-PI-LI e quindi dalla Strada Provinciale della Fila. Uno spazio riqualificato con la realizzazione della nuova rotatoria e reso più sicuro per la viabilità pedonale e carrabile.

L'obiettivo del bando, che ha come tematica “Innovazione e ambiente”, è quello di valorizzare un punto strategico a livello territoriale. La finalità specifica del concorso è la selezione di 10 artisti i quali saranno invitati a partecipare ad un cantiere d'arte sul territorio per la definizione dell'opera e per la realizzazione del bozzetto della stessa. Il progetto giudicato migliore, selezionato da una Commissione Giudicatrice e dalla votazione dei cittadini, sarà dichiarato vincitore del concorso e l’opera prescelta verrà successivamente realizzata e installata all’interno della rotatoria.

Il bando prevede infatti varie fasi: una prima fase di presentazione dei progetti, al termine della quale saranno selezionati un numero di massimo 10 artisti; la seconda fase in cui gli artisti selezionati parteciperanno ad un cantiere d’arte in loco in modo da meglio contestualizzare e migliorare l'idea creativa presentata; il cantiere prevede momenti di ricerca personale, un laboratorio di analisi dei materiali del luogo, lo studio del contesto e visita della rotatoria, incontri con storici, archeologi e artisti del luogo, un laboratorio di riflessione sulle identità del luogo. Gli artisti finalizzeranno l'idea progettuale dandole forma e realizzeranno il bozzetto dell'opera, da consegnare successivamente nei tempi previsti. Prenderà avvio quindi la fase della mostra pubblica dei bozzetti dei dieci progetti selezionati.

I progetti saranno valutati dai cittadini per poi procedere alla nomina del vincitore del concorso d’arte e della successiva installazione dell’opera vincitrice del concorso. Il bando è disponibile sul sito del Comune nella sezione dedicata Rotondarte 20.22

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio Stampa