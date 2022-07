Ruba cellulare a un commerciante del mercato, arrestata a Pisa

Nella tarda mattinata del 27 luglio, a Pisa in via Paparelli, specificamente all’interno del mercato comunale, una volante della polizia ha arrestato una donna di origini rumene per rapina impropria di un cellulare di proprietà di un esercente dell’area del mercato.

La donna si aggirava in modo alquanto sospetto tra le bancarelle e in un momento di distrazione del venditore gli ha rubato il cellulare lasciato sul bancone.

Accortosi subito del furto, il malcapitato seguiva la donna e contemporaneamente provava a far squillare il cellulare appena sparito. Dopo alcuni secondi il cellulare iniziava a squillare proprio nelle mani della sospettata che maldestramente tentava di spegnerlo.

Nonostante le evidenze, la donna negava ogni addebito e, alla richiesta di restituzione, ha aggredito il derubato con calci e sputi nel tentativo di trattenere il bene e darsi alla fuga.

Il pronto intervento degli agenti delle volanti ha permesso di bloccare definitivamente la donna che anche nei loro confronti usava violenza al fine di sottrarsi all’arresto.

Presentata in direttissima questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, è giunto la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.