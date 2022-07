Santa Maria Novella, controlli della Polizia in zona stazione: arrestato rapinatore

Nelle ultime settimane la Polizia di Stato ha effettuato a Firenze una serie di controlli nella zona intorno alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

L'area è finita recentemente agli albori della cronaca cittadina per ripetuti episodi di microcriminalità diffusa e per il degrado principalmente riscontrato a seguito del continuo stazionamento di decine di persone, per lo più di origine straniera, tra le scalette vicino alla fermata della tramvia e all’interno del parcheggio sotterraneo.

Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha voluto dedicare maggiore attenzione al contrasto di questo fenomeno, concentrando le risorse su tale contesto urbano.

Attraverso una serie di mirati servizi straordinari, nell’ultima settimana gli agenti delle volanti, delle motovolanti “Nibbio”, dei Commissariati cittadini e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno identificato circa 400 persone.

Tra queste, quattro sono state sottoposte a fermo per identificazione, 9 arrestate e denunciate a vario titolo per diversi reati che vanno dall’inosservanza degli obblighi sul soggiorno per i cittadini stranieri, all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, fino ad arrivare alla rapina.

A tale proposito, un cittadino straniero è stato fermato dalle volanti subito dopo una rapina messa a segno in un negozio di piazza Stazione.

Sempre nell’ambito dei controlli, la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze ha infine effettuato una serie di verifiche negli esercizi pubblici della zona, compresa via Palazzuolo e via della Scala.

Senza tralasciare le realtà periferiche e le altre piazze del centro storico, i controlli intorno a Santa Maria Novella della Polizia di Stato e di tutte le altre Forze di Polizia continueranno al fine di salvaguardare una delle piazze più belle del capoluogo toscano.