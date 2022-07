Si era dato fuoco davanti al commissariato, morto in ospedale

Morto in ospedale a causa delle gravi ustioni di secondo grado il 31enne del Marocco che si era dato fuoco davanti al commissariato di Viareggio lo scorso 19 luglio. Lo riporta La Nazione oggi. La notte precedente il tragico fatto era stato portato in commissariato perchè sospettato di un furto. Dopo la denuncia era stato rilasciato.

Una volta fuori si era recato in un supermercato, aveva acquistato una bottiglia di alcol tornando poi davanti al commissariato dove, dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, si era dato fuoco. Prima un passante ha prestato soccorso con una bottiglia d'acqua, poi gli agenti con un estintore. Inizialmente l'uomo non sembrava in pericolo di vita.