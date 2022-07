Spighe Verdi per Fiesole, soddisfazione della giunta Ravoni

Le Spighe Verdi sono un riconoscimento che i Comuni “virtuosi” ricevono per l’impegno a favore della diffusione delle buone pratiche ambientali attraverso iniziative di educazione, formazione ed informazione per la sostenibilità, patrocinato da FEE Italia Onlus, la Foundation for Environmental Education.

Anche quest’anno tra le 63 Spighe Verdi assegnate ai Comuni italiani (l’anno scorso erano 59), nel gruppo delle 7 amministrazioni della Toscana, troviamo Fiesole che ancora una volta vede riconosciuta la capacità di valorizzare, investendoci, il proprio patrimonio rurale contribuendo in maniera attiva al miglioramento delle buone pratiche ambientali.

Grande soddisfazione per il prestigioso risultato è stata espressa dal Sindaco Anna Ravoni e dall’Assessore allo Sviluppo economico e vicesindaco Stefania Iacomi.

Fonte: Comune di Fiesole