Stasera esco, finale al Torrione con Special Jazz Ensemble

Sarà la musica a chiudere il cartellone di iniziative fra note, teatro e libri, ospitato nel giardino del Torrione di Santa Brigida. "Stasera esco", questo il titolo della rassegna promossa dal Comune di Empoli con la collaborazione di Giallo Mare Minimal Teatro, associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita e il Centro Attività Musicale, saluterà il suo pubblico con il concerto Special Jazz Ensemble, in programma martedì 2 agosto 2022 alle 21, per la 14esima edizione dell'Empoli Summer Jazz Festival.

La serata, a ingresso gratuito, propone una produzione speciale di Empoli Jazz, un ensemble dedicata al 'genio' del jazz, scomparso a soli 56 anni, Charles Mingus, nell'anno del centenario della sua nascita.

In occasione degli eventi di ‘Stasera Esco’, sono previste alcune modifiche alla viabilità per la regolazione della circolazione stradale, solo nelle fasce orarie in cui si svolgono gli eventi nel giardino del Torrione di Santa Brigida. Il 2 agosto 2022, dalle 20 alle 24, in via delle Antiche Mura (tratto compreso tra via degli Orti e il civico 36 escluso), sarà posto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa; in via degli Orti, all'intersezione con via del Correggio, preavviso di strada chiusa, direzione consigliata per stazione FS/Firenze, all'intersezione con via delle Chiassatelle preavviso di strada chiusa; in via Cavour, all'intersezione con via delle Antiche Mura, strada senza sfondo; in piazzetta Garibaldi, all'intersezione con via Chiarugi/Lavagnini, strada senza sfondo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa