Torna "Cinemadamare", a Pisa 65 giovani filmmaker da tutto il mondo

Dopo l’ottima esperienza della scorsa estate, torna a Pisa "Cinemadamare" per l’edizione 2022 del più grande raduno internazionale itinerante di giovani filmmaker. Registi, attori, produttori, scenografi e tecnici da tutto il mondo dal 3 al 9 agosto gireranno film e video nella città di Pisa. Dopo gli appuntamenti in molte città e regioni d’Italia, la prossima settimana la carovana di Cinemadamare farà tappa a Pisa, con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune. La città della Torre diventerà così un immenso set a cielo aperto, con decine di troupes che gireranno fiction, documentari, video clip e interviste, coinvolgendo la gente del posto e promuovendo le risorse artistiche della città.

I circa 65 giovani artisti che seguono la kermesse realizzeranno le loro opere, ognuna della durata massima di 10 minuti, girando le scene in città dal 3 al 9 agosto. Sono inoltre previste proiezioni gratuite per tutti al cinema all’aperto del Parco delle Concette dal 6 al 9 agosto, con serata finale in cui saranno proposti tutti i film girati a Pisa dai giovani cineasti, con la premiazione dei lavori più belli.

Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, e il più lungo campus della cinematografica e dell’audiovisivo, per la formazione, per la promozione e per la produzione: si svolge, ogni anno, in 10 regioni italiane; dura oltre 3 mesi; viaggia per oltre 7.500 chilometri; si ferma una settimana in ogni tappa/città; porta con sé, 65 giovani cineasti italiani e stranieri (oltre 30 nazionalità presenti) che girano decine di short movies in ogni tappa; offre a tutti anche workshop e lezioni di cinema; favorisce la creazione del pubblico per il cinema di qualità; promuove la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere; incentiva il lavoro comune tra filmmaker di diversi Paesi; valorizza territori italiani solitamente esclusi dalla grande produzione, sempre alla ricerca di nuove locations.

Cinemadamare è organizzato in partnership con 47 scuole e università di cinema di tutti i continenti, dalla Santa Monica College di Los Angeles alla South African School Of Motion Picture Medium di Città del Capo, alla Moscow School Of New York Media di Mosca alla Mit Insistute Of Disign di New Deli, e da tante altre. Da 20 anni gli studenti di tutte queste scuole si danno appuntamento in Italia, per continuare la loro formazione “sul campo”, e per dar vita al più grande campus itinerante per la formazione e per la produzione cinematografica.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa