Strano episodio, ieri pomeriggio verso le 15 in via Palazzuolo, a Firenze. Un 54enne marocchino, avrebbe insultato un senegalese 37enne per poi colpirlo con la catena di una bicicletta. Arrivate sul posto le forze dell’ordine, l’aggressore ha raccontato di aver scambiato il senegalese per altro straniero con il quale aveva litigato per una bicicletta. Il senegalese ha rifiutato le cure mediche e non ha sporto denuncia.