Biblioteca in tour, letture per tutti a Empoli

Proseguono le tanto attese iniziative al Parco di Serravalle e nei parchi cittadini, firmate dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Entrando nel dettaglio, nel corso della prossima settimana, a partire da lunedì 1 agosto 2022, al Parco di Serravalle si susseguiranno tanti appuntamenti da non perdere: per i più piccoli ma anche per ragazze e ragazzi, il primo agosto alle 17.30, spazio a "Fluid art", da sperimentare con la bibliotecaria e artista Giulia Bilardo. Giovedì 4 agosto, alla stessa ora, sarà tempo de "L’Ora del Racconto al Parco. Libri che parlano di libri", nuovo appuntamento con le letture in compagnia di Antonella e di tante curiose storie di bambini e animali divoratori di libri.

Per gli adulti, invece, il 4 agosto alle 17.30 tornerà il ciclo “Voglia di Legger-si”, workshop psicologico dal titolo Sentire, pensare, agire. I tre passi per muoversi consapevolmente nel mondo, condotto da Pierluigi Salvi. L'iniziativa è a cura di associazione Logos, con partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria chiamando Pierluigi Salvi al 338.7060357 o scrivendo all'indirizzo associazione.logos@psycoresource.it.

Durante le iniziative, dalle 16.30, sarà aperto anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti. Si ricorda che nei giorni di lunedì e giovedì, la Sezione Ragazzi nei consueti spazi della biblioteca comunale di via dei Neri 15, sono chiusi: in questi due giorni, tutte le iniziative della sezione sono infatti al Parco di Serravalle, dalle 16.30 alle 19.30.

Per quanto riguarda invece il tour della biblioteca nei parchi pubblici della città, la prossima settimana, L'Ora del racconto al parco, fra letture animate e punto prestito, farà tappa a Pontorme: appuntamento per tutti gli interessati, mercoledì 3 agosto alle 17.30, nel giardino di via Giro delle Mura nord.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it, tel. 0571/757873

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa