Camion si ribalta sull'A1 nell'Aretino

I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle ore 7.30, nel comune Civitella Val di Chiana sul tratto autostradale A1 al km 363, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di pneumatici. Quest'ultimo si è ribaltato andando ad occupare tutta la carreggiata direzione Sud, nel tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma.

I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo pesante, hanno liberato la corsia di emergenza e parte della corsia di marcia per permettere di far defluire la circolazione. Restrizioni anche nella corsia direzione Nord. Il conducente all'arrivo della squadra era già uscito in autonomia dall’abitacolo.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. In corso la distribuzione di generi di primo conforto da parte del personale di Autostrade per l’Italia.



Attualmente si registrano 6 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Arezzo in direzione Roma. Inoltre, si registrano 5 km di coda in direzione Milano, dove il traffico transita su una corsia.



Per gli utenti in viaggio verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, si consiglia di rientrare in A1 a Monte San Savino, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, proseguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326, per rientrare in A1 a Valdichiana. Per gli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di uscire a Valdichiana per rientrare in A1 ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.