Consiglio Comunale Empoli, si torna a parlare del Distretto dell'Economica Circolare

Martedì 2 agosto 2022, alle 18, si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41. Prima dell’avvio dei lavori, durante le comunicazioni del sindaco, si tornerà a parlare del progetto del ‘Distretto dell’Economia Circolare’ a Empoli, evidenziando i nuovi passi compiuti per il suo sviluppo da parte di Alia Servizi Ambientali spa e delle aziende dell'Alleanza circolare (aziende locali, nazionali e internazionali che promuovono il progetto). Verrà illustrato il percorso partecipativo con la previsione di uno strumento consultivo della comunità locale e verrà presentato il team di progettazione architettonica costituito da Marco Casamonti, architetto di fama internazionale e professore, specializzato in bioarchitettura, e dal professor Stefano Mancuso, botanico e docente all'Università di Firenze.

Alla seduta, che potrà essere seguita in diretta sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli, saranno presenti Nicola Ciolini e Alberto Irace, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Alia spa, Alessia Scappini della direzione progetti speciali di Alia, Alessandro Canovai della direzione operativa centrale di Alia, l'architetto Casamonti e il professor Mancuso.

Al termine della presentazione, domande e conclusioni della sindaca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa