I vigili del fuoco di Cecina sono intervenuti questa notte alle ore 4 nel comune di Castagneto Carducci, a Donoratico, in via Dante, a seguito di incendio che ha coinvolto un locale garage con successivo interessamento del tetto di edificio attiguo. Sul posto a supporto sono intervenuti un'autoscala e un'autobotte giunte dalla sede centrale. Non risultano persone coinvolte.