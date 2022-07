Premio Pozzale, giuria popolare al lavoro: ecco come e dove votare

Caterina Bonvicini con “Mediterraneo. A bordo delle navi umanitarie” (Einaudi, 2022), Chandra Candiani con “Questo immenso non sapere. Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano” (Einaudi, 2021) e Valentine Lomellini con “Il «lodo Moro». Terrorismo e ragion di Stato 1969-1986” (Editori Laterza, 2022) sono le scrittrici vincitrici della 69a edizione del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo, indicate dagli undici giurati del premio. Adesso i loro volumi sono al vaglio della Giuria popolare, composta da lettrici e lettori: a loro la possibilità di votare il proprio testo preferito e assegnare la menzione speciale ‘Selezione dei lettori’ che sarà consegnata all'autrice vincitrice, in occasione della cerimonia di premiazione, in programma a Empoli sabato 3 dicembre 2022.

VOTAZIONI – Sono già molte le preferenze e le recensioni arrivate. Votare il proprio libro preferito è semplicissimo. Basta cliccare sul sito del Premio Pozzale, accedere alla pagina 'Giuria popolare', scegliere il libro preferito e compilare i campi obbligatori con nome, cognome, mail e città di residenza: è possibile aggiungere anche una recensione. Si può esprimere una sola preferenza e il termine ultimo per votare è il 10 novembre 2022. Per chi non ha modo di votare online, nessun problema: è possibile partecipare alla votazione recandosi alla biblioteca comunale Renato Fucini o nelle librerie cittadine (Libreria NessunDove, piazza Farinata degli Uberti 18; Libreria Rinascita, via Ridolfi 53 e Centro*Empoli, via R. Sanzio 199; Libreria La San Paolo libri & persone, via del Giglio 53; Biblioteca comunale Renato Fucini, via dei Neri 15).

LIBRERIE – Le librerie NessunDove, Rinascita e La San Paolo Libri & Persone promuovono e sostengono la lettura dei tre libri vincitori e la partecipazione alla giuria popolare. Infatti, oltre alla possibilità di votare in libreria, le attività propongono uno sconto immediato sull’acquisto dei libri vincitori del premio e offrono un gadget omaggio ai partecipanti alla giuria popolare. Chi voterà il proprio libro preferito tramite il sito www.premiopozzale.it riceverà per mail un coupon, che darà diritto a ricevere l’omaggio, da presentare nelle librerie.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – A partire da settembre 2022, insieme alla biblioteca comunale Renato Fucini e con la collaborazione delle librerie, il Comitato organizzatore promuoverà iniziative, incontri con l’autore e attività, con il supporto anche dei circoli di lettura e delle scuole superiori. L'obiettivo è far conoscere più da vicino i tre libri vincitori, ma anche altre fra le venti opere selezionate in questa edizione del premio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa