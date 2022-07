Castiglioncello Festival, teatro e concerti: in scena anche Mannarino e Sangiovanni

Il Castiglioncello Festival, dopo il grande successo di qualche giorno fa con il concerto di Fabri Fibra per la serata di partenza della rassegna di musica e teatro che si svolge nell’area verde Arena Grande di Castello Pasquini, domani sera vedra' la partenza della rassegna di lirica, prosa e teatro che si terra’ in un’altra suggestiva area del Castello, quella dell’Anfiteatro, e che ospitera’ sul palco spettacoli tra cui alcuni dedicati ai piu’ giovani e altri al mondo femminile.

La rassegna all’Anfiteatro partirà dunque domani, martedì 1 agosto, con Io e te: un disastro, spettacolo di cabaret incentrato su ironici momenti di analisi sull’amore e sui rapporti di coppia. Dialogo semiserio sull’amore e sulla distanza. Con Daniela Bertini e Matteo Micheli

Martedì 2 agosto Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima, il primo dei due spettacoli all’interno del contenitore dedicato alla figura femminile, spettacolo che porta in scena la vita della famosa ‘’Regina della pedivella’' unica donna che corse al Giro d'Italia del 1924. Di Stefano Benedetti, con Daniela Bertini, Matteo Marranini, Francesco Giacomelli. Regia Federico Meini

Giovedì 4 agosto andrà in scena L’arma più potente erano gli occhi spettacolo allestito dal Teatro Goldoni con il Laboratorio Giovani Adulti della Bottega d’Arte. Studio per Quattro bombe in tasca di Ugo Chiti, Mise en espace Annalisa Cima e Mauro Pasqualini, Laboratorio Giovani Adulti della Bottega d’Arte – Teatro Goldoni

Venerdì 5 agosto si prosegue con i grandi concerti nell'area verde Arena Grande con l'attesissimo live di Sangiovanni.

Domenica 7 agosto ancora nell'area verde Arena Grande il concerto dell'amatissimo Mannarino

I biglietti per gli spettacoli dell’Anfiteatro si possono acquistare: presso il circuito Ticketone; presso l’ufficio turistico di Castiglioncello aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00, dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00; presso la biglietteria di Castello Pasquini la sera stessa dell’evento.

I biglietti per gli spettacoli del Castiglioncello Festival all’Arena Grande si possono acquistare sul circuito Ticketone

Tutte le informazioni QUI; INFOLINE 3924308616

