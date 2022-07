Pattinaggio a rotelle, bronzo per l’altopascese Gomathi Berti

Un altro successo per la Asd l’Acquario Altopascio, impegnata nella gara internazionale Hero Battle Cup a Porto Recanati, organizzata dalla FISR, la Federazione italiana sport rotellistici.

L’altopascese Gomathi Berti, infatti, ha conquistato il terzo posto nella gara internazionale di speed, piazzandosi dietro Chen Pei Yi, che ha vinto l’oro, e Sveva Romano, argento.

Un risultato eccellente, in una gara tutt’altro che scontata: “I nostri atleti sanno sempre farsi valere e riconoscere - spiega la presidente dell’Acquario, Antonella Carpanese -, affrontando ogni gara con maturità e lucidità. Gomathi è stata eccezionale: ha trovato la forza e l’energia per affrontare una sfida non facile, dopo due gare internazionali non andate benissimo. A lei, a tutto il gruppo, va il nostro più grande abbraccio, pieno di soddisfazione”.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale: “Complimenti agli atleti dell’Acquario. Ogni volta è una grande emozione: sapere che ragazzi e ragazze così in gamba portano alto in nome di Altopascio è per noi una soddisfazione incredibile. Ancora complimenti a tutti: al team, alla presidente, agli allenatori e, ovviamente, agli atleti e in particolare a Gomathi Berti”.

Alla stessa gara hanno partecipato anche le atlete Lavinia Lucente, Eleonora Federico, Rebecca Ammazzini, Francesca Leuci, Michelle Gonfiotti e Andrea Giannini, con buone prestazioni.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa