Nella tarda mattinata di oggi un uomo di circa 30 anni è annegato all'isola d'Elba, più precisamente nei pressi dell'isolotto di Ortano, non lontano da Rio Marina. Sul luogo dell’annegamento sono intervenute una ambulanza medicalizzata di Capoliveri e un'ordinaria di Rio marina, contattate dalla Capitaneria di porto. Anche l’elisoccorso Pegaso 2 era stato attivato, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.