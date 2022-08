A fuoco un mezzo pesante sull'A1, in fiamme anche la vegetazione. L'incendio minaccia alcune case

I vigili del comando di Pontassieve sono intervenuti nel comune di Bagno a Ripoli, nel tratto autostradale A1, sulla corsia Sud al Km 316, a seguito di un incendio di un mezzo pensante.L’incendio ha interessato parzialmente il mezzo e la scarpata a fianco del tratto autostradale, propagandosi rapidamente alla vegetazione.

Le operazioni di spegnimento stanno avvenendo sia dal tratto autostradale che dalla viabilità ordinaria nel centro abitato di Palazzuolo del comune di Figline e Incisa Valdarno, dove alcune abitazione sono minacciate dall’incendio.

Sul posto si stanno portando anche la squadra del distaccamento di Figline che era impegnata in altro intervento e dal distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo ed è in arrivo un mezzo aereo della Regione Toscana. Sul posto anche personale AIB della Regione Toscana. In arrivo anche l’elicottero del nucleo di Arezzo