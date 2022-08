Alcuni vantaggi dell'online

Soprattutto dopo il primo, ed aggiungiamo anche “tragico”, lockdown del 2020, sempre più persone si sono trovate a dover interagire con un mezzo che prima, forse, non utilizzavano poi così spesso o in maniera così “approfondita”.

Si tratta infatti della vita online che, se prima veniva utilizzata in una maniera più limitata o solo da alcune categorie di persone, durante quei tristi giorni è stata impiegata per procurarsi il necessario per andare avanti e molto altro ancora.

Se la si è usata anche per recuperare la socialità e sentirsi più uniti nonostante la distanza, non sono mancate persone che hanno utilizzato tutte le varie funzioni di Internet per tutta una serie di motivi. Oltre ad essere sempre in casa, infatti, hanno potuto notare come molte cose della vita di tutti i giorni si possono anche fare tranquillamente da casa con un po' di buona volontà ed una connessione stabile.

Non dimentichiamo poi che, se si tratta di saltare una fila o una pila di scartoffie burocratica, allora va sempre bene! Ma scherzi a parte, una volta chiarito questi concetti di base che ne dite di passare ad una breve analisi di alcuni esempi che ci dimostrano come, grazie ad Internet, è possibile semplificarsi la vita?

Lavorare e/o aggiornarsi

Grazie ai documenti condivisi, ai diversi programmi per le call ed all'evoluzione di quello che una volta si chiamava telelavoro, oggi smart working o lavoro agile, non è più stato un problema l'assenza dall'ufficio. Anzi, forse è anche più comodo visto che si può fare tutto quello che si deve senza sorbirsi traffico o mezzi pubblici di sorta. Va poi detto che anche gli stessi corsi di aggiornamento, privati oppure forniti dall'azienda, sono diventati ancora più facili e comodi da seguire!

Imparare e/o studiare

Sono stati in tantissimi gli studenti a dover seguire le lezioni da casa visto che scuole ed università erano chiuse, ed anche a sostenere le verifiche o i vari esami incluse le lauree, ma è comunque vero che accedendo ad Internet si possono avere tutta una serie di nuove informazioni utilissime per quanto riguarda il campo dello studio. Grazie a scritti, video, contenuti interattivi e molto altro ancora, apprendere non è mai stato così facile. Un esempio? Provate ad imparare l’inglese online con EF English Live per capirci meglio!

Giocare e/o svagarsi

Visto che molti videogiochi, oltre ad una componente in giocatore singolo, hanno una modalità multigiocatore sempre più “presente”, è più che naturale che sia aumentata anche la competitività in alcuni titoli videoludici del momento. Anche il loro acquisto si è semplificato grazie a canali come Steam o Gog e poi, per quanto riguarda la cultura pop, basta dare uno sguardo a cosa offrono Netflix, Amazon Prime, Disney+, Twitch e YouTube per capire come si abbia tutto in uno schermo.

Fare acquisti

Ovviamente come poteva mancare lo shopping? Se il negozio sotto casa non ha mai quello che cercate ed al supermercato non ci sono offerte convenienti perché non dare un'occhiata a mille altri negozi virtuali per trovare e farsi recapitare quello che si cerca?