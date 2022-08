Ambulatori della Misericordia, ecco gli orari del mese di agosto

Nel mese di Agosto gli Ambulatori della Misericordia, con sede a Empoli e a Sovigliana, osserveranno il seguente programma di aperture e chiusure: la sede di Empoli (Via Cavour, 43/B – Empoli) sarà chiusa per ferie da Lunedì 8 Agosto a Domenica 21 Agosto compresi ma garantirà, anche nel periodo di chiusura, i servizi di Assistenza Infermieristica e di tamponi antigenici rapidi, da prenotare telefonando allo 0571-725533; la sede di Sovigliana (Via Dante Alighieri, 14 – Sovigliana, Vinci) invece, resterà regolarmente aperta per tutto il mese di Agosto.