Avviso per due nuove colonnine elettriche a Vicchio

Vicchio intende ampliare la disponibilità di colonnine elettriche. Una è attiva da tempo in piazza della Vittoria e la previsione è di attivarne altre due nel capoluogo.

È stata infatti pubblicata la manifestazione d'interesse per "progettazione, fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici".

L'Amministrazione comunale pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile mediante la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici del traffico e la realizzazione delle politiche sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile.

Nell'avviso si specificano le caratteristiche dell'impianto: due prese elettriche con una potenza erogabile di 22 kW per consentire la ricarica del veicolo in circa 3 ore; display di interfaccia per l'utente; accessibilità e attività di ricarica continua tutti i giorni dell'anno, h24; controllo da remoto del processo di ricarica.

La scadenza per presentare le manifestazioni d'interesse, esclusivamente on line sulla.piattaforma www.suap.toscana.it/star, è fissata al 15 settembre alle ore 12.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa