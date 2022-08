Lutto a Castelfranco: se ne va Luciano Fenzi, anima del Palio

Se ne è andato Luciano Fenzi, una delle anime del Palio dei Barchini con le Ruote. La cittadina di Castelfranco di Sotto piange la scomparsa di Fenzi a 72 anni, molto noto anche per la sua attività di negoziante in viale Italia.

"Di lui ci resterà un bel ricordo per l’impegno e il contributo che ha sempre dato per la crescita del palio dei barchini con le ruote, come contradaiolo prima e come consigliere del comitato poi. Ovunque tu sia Luciano, sarai per sempre nei nostri cuori" si legge nella nota diramata dal Palio.

Tra i fondatori della contrada San Bartolomeo, era uno dei volti più attivi nella manifestazione castelfranchese. Molti i messaggi di cordoglio su Facebook.