Centri prelievo, la riapertura al Santa Maria Nuova e a Sesto Fiorentino

Da oggi riaprono i Centri Prelievo dell'Ospedale di Santa Maria Nuova e del Distretto di Sesto Fiorentino (Via Gramsci 561).

I servizi saranno attivi per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con i seguenti orari:

al Santa Maria Nuova dalle ore 7,30 alle 10,30, per l’accettazione prelievi e campioni biologici; il servizio prosegue fino alle 12,30 per la consegna dei referti e ritiro contenitori;

nel distretto di Sesto Fiorentino dalle ore 7,15 alle 9,45, per l’accettazione dei prelievi ambulatoriali e dalle 10,00 alle 12,00 per la prenotazione dei prelievi domiciliari, la consegna dei referti e le accettazioni dei campioni biologici.

Si ricorda che sospensione del servizio, in particolare al Santa Maria Nuova, era stata decisa in piena emergenza sanitaria: al piano terreno dell’ospedale dove erano collocati i prelievi, si era reso necessario trasferire il Poliambulatorio che a sua volta era stato allestito per l’accoglienza dei pazienti Covid in Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda invece il Centro Prelievi di Sesto Fiorentino sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno restituito ai cittadini ambienti più accoglienti e adeguati.

Si ricorda che in entrambi i presidi l’accesso è solo su prenotazione attraverso l’utilizzo del sistema "ZeroCode" introdotto dalla regione Toscana, che permette di prenotare gli appuntamenti oppure chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto2) per chi non può accedere alla piattaforme.

Viene comunque garantito l’accesso diretto per le richieste urgenti e per le prescrizioni non dematerializzate.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa