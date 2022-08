Cigoli per il popolo Saharawi, successo per la cena con bambini e bambine

In tanti hanno partecipato alla cena organizzata al Circolo di Cigoli il 27 luglio scorso, per celebrare i trent'anni di impegno dell'associazione Hurria nel sostegno alla popolazione Saharawi. Ospiti della serata dieci bambine e bambini Saharawi che hanno portato la testimonianza diretta della storia del loro popolo e del loro Paese, accolti dal sindaco Simone Giglioli e dal consigliere delegato alla pace e alla cooperazione internazionale Michele Fiaschi.

La Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD), internazionalmente riconosciuta in modo univoco come Sahara Occidentale, è uno Stato situato nell’area del Maghreb, a Nord-Ovest del Continente africano, di circa 266.000 kmq, con una popolazione complessiva stimata di 1 milione e 200 mila persone. Il territorio è diviso da un muro, il “The Berm”, che attraversa verticalmente l'intero Paese e la popolazione vive divisa tra i territori occupati del Sahara Occidentale, i territori liberati, i campi dei rifugiati saharawi situati nell’Hammada di Tindouf (Algeria) e la Mauritania. Alcune migliaia di saharawi vivono anche in Europa, soprattutto in Spagna, Italia e Francia. Da trent'anni, grazie all'associazione Hurria, gruppi di bambine e bambini vengono nei territori del Valdarno Inferiore e dell'Empolese Valdelsa per portare avanti il loro messaggio di pace e far conoscere la storia del loro Paese. La cena di Cigoli è stata l'evento conclusivo di una serie di incontri che i Piccoli Ambasciatori di Pace hanno avuto, tra cui quello in Palazzo Comunale a Fucecchio, alla presenza di alcuni amministratori dei Comuni del Valdarno Inferiore e dell'Empolese Valdelsa, che avevano come obiettivo proprio quello di rinnovare i sentimenti di pace e amicizia che legano i nostri territori e il lavoro delle nostre associazioni al Saharawi ad un Paese che, dal 1975, lotta per l’indipendenza utilizzando gli strumenti della diplomazia.

