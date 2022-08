Commercio grossetano in lutto, è scomparso Gualtiero Vannucchi

È scomparso ieri mattina all’età di 94 anni Gualtiero Vannucchi, storico commerciante grossetano. Molto conosciuto in città, è stato il titolare della macelleria Vannucchi di via Oberdan, aperta nel 1949 a Grosseto dallo stesso Gualtiero insieme al padre Orazio e portata avanti, nel corso degli anni, da tutta la sua famiglia, dal fratello Giuliano e poi, successivamente, dal figlio Claudio e dalla figlia Antonella. Appassionato di caccia, vero cultore della materia prima e grande conoscitore del territorio maremmano, aveva sempre creduto nell’importanza del legame tra il macellaio e gli allevatori del territorio per garantire un servizio di qualità e al contempo valorizzare e promuovere al massimo le produzioni locali, comprese quelle di nicchia.

Con il padre Orazio, Gualtiero Vannucchi è stato tra i fondatori della Confcommercio Grosseto, anche partecipando economicamente alla realizzazione dell’attuale sede dell’Associazione in viale della Pace.

Dall’Ascom, il direttivo e l’intero staff esprimono il loro cordoglio ai familiari, a Claudio e Antonella, alla nuora Mara e al genero Mauro, alle nipoti Irene e Monica.

"Per Gualtiero la macelleria non era una semplice attività economica – scrivono dalla Confcommercio di Grosseto - ma la sua identità, tanto da aver trasmesso la sua stessa passione ai figli. Serio e competente sul lavoro, sempre disponibile verso il prossimo, con la scomparsa di Gualtiero Vannucchi la città perde una persona di indubbio valore".

Fonte: Confcommercio Grosseto