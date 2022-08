Cuccioli di cane gettati via in un sacco: salvataggio dei volontari nell'Aretino

Neanche il tempo di aprire gli occhi dopo la nascita che dei cuccioli di cane sono stati chiusi in un sacco e gettati via. Fortunatamente, i piccoli animali sono stati ritrovati da alcuni volontari dell'Enpa che adesso se ne prenderanno cura. È successo a Pratovecchio, nell'Aretino, e a denunciare la vicenda è il sindaco Niccolò Caleri tramite facebook.

"Nei giorni scorsi purtroppo nel nostro territorio è stata posta in essere un'azione orrenda, i cui effetti per fortuna sono stati mitigati, ma purtroppo non annullati, dall'azione di alcuni volontari dell'Enpa. Nella zona di Santa Maria - si legge sulla pagina social del sindco - alcuni cuccioli di cane appena nati sono stati chiusi in un sacco e gettati sotto un ponte, una pratica orribile che pensavo ormai consegnata alla storia e che invece qualcuno evidentemente ancora incomprensibilmente concepisce. Per fortuna il sacco è rimasto impigliato a un ramo e la fortuna ha voluto che alcune giovani volontarie dell'Enpa, passando per caso da quel luogo, lo notassero e riuscissero così a recuperare i poveri cuccioli".

Purtroppo, nonostante tutte le attenzioni e cure del caso, uno dei sei cuccioli non ce l'ha fatta. Gli altri al momento sopravvissuti, spiega ancora il sindaco, sono accuditi dai volontari dell'Ente nazionale protezione animali. Il primo cittadino di Pratovecchio Stia ha inoltre annunciato la volontà di segnalare l'accaduto ai carabinieri, per gli accertamenti in corso, "ma se qualcuno avesse informazioni in merito è pregato di farcelo sapere", afferma. "Destano preoccupazioni anche le condizioni della madre, che avendo il latte in questo momento corre seri rischi. Un ringraziamento ai volontari dell'Enpa per il salvataggio e per tutto quello che stanno facendo" conclude Caleri.