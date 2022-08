Sorpresi a dormire in un'auto rubata con un coltello e una mazza da baseball

Stavano dormendo in un'auto in un parcheggio di viale Morgagni. Il mezzo però era danneggiato, aveva i finestrini aperti e, soprattutto, era stato rubato quindici giorni prima in un garage di un anziano in centro a Firenze.

I tre occupanti, un 25enne di origini romene e due 18enni di origini albanesi, sono stati denunciati nella serata di domenica 31 luglio.

Un passante ha avvertito la polizia che ha ascoltato la versione dei giovani. I tre hanno raccontato di aver trovato l'auto aperta e di esserci entrati per una dormitina. La versione dei ragazzi, tutti peraltro già noti per reati contro il patrimonio, non ha ovviamente convinto gli agenti che, durante il controllo, hanno inoltre notato, attraverso il lunotto posteriore, una mazza da baseball spuntare dal bagagliaio.

Ulteriori verifiche hanno anche portato a scoprire una serie di strumenti atti allo scasso e ad offendere, tra i quali martelli da lavoro, cacciaviti, una pinza tagliacavi, oltre ad un taglierino e un coltello a serramanico. I due diciottenni sono risultasti essere protagonisti di una rapina pochi giorni fa a Rimini.