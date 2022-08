Fondazione Sipario Toscana Onlus, bando a Cascina per il nuovo Cda

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la nomina del nuovo cda della Fondazione Sipario Toscana Onlus. La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni (tramite Pec) di tutti i membri dell’attuale consiglio di amministrazione, composto da tre membri come da statuto. In caso di dimissioni, i nuovi consiglieri dovranno essere nominati dall’assemblea dei partecipanti entro 45 giorni. Dovendo pertanto procedere alla designazione e alla successiva nomina del nuovo cda, è stato indetto un nuovo bando pubblico predisposto dall’UOC Aziende Partecipate (in allegato nella news https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/cda-della-fondazione-sipario-spettacolo-domande-entro-il-12-agosto), nel quale sono indicati i requisiti preferenziali richiesti per individuare i soggetti maggiormente idonei alla copertura di tale incarico.

L’amministrazione comunale invita dunque gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare apposita domanda, il cui fac-simile è in allegato sul sito istituzionale, entro le 12 di venerdì 12 agosto 2022 inviandola a "Sindaco del Comune di Cascina – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI)"; sulla busta deve essere indicato l’oggetto "Avviso pubblico per la nomina del Cda della Fondazione Sipario Toscana Onlus". La domanda deve pervenire, a mano (in questo caso in busta chiusa) o per pec (all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it), all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 di venerdì 12 agosto 2022. Il sindaco esaminerà i curricula pervenuti, valuterà la possibilità di effettuare eventuali colloqui ed individuerà i candidati ritenuti maggiormente idonei allo svolgimento dell'incarico in base alla qualificazione professionale e alle esperienze già maturate. Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito.

Fonte: Comune di Cascina