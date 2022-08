Grande successo per la rassegna estiva Il paese dei raccontatori a cura di Giallo Mare Minimal Teatro e inserita nel ricco cartellone di eventi promosso dal Comune di Empoli.

Gli spettacoli, sia quelli dedicati alle famiglie e ai bambini sia quelli per un pubblico adulto, hanno riscontrato un ottimo gradimento: «Le nostre proposte- afferma Renzo Bodrini, direttore di Giallo mare Minimal Teatro- sono state molto apprezzate, al Torrione gli spettacoli per un target adulto (Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, Lella Costa, Paolo Hendel) hanno avuto una media di 250 spettatori e grande successo anche per gli spettacoli per i più piccoli al Chiostro degli Agostiniani e nelle frazioni empolese di Pagnana e Monterappoli, oltre al progetto ScenograVia, ovvero l'utilizzo della città come scena diffusa per performance multimediali itineranti come A spasso con Alice dedicato ai più piccoli. Potremmo definire questa serie di eventi un vero e proprio festival teatrale diffuso.

A settembre riprenderemo da ScenograVia con la presentazione in anteprima della performance Cantiere Ferruccio, dedicata la Maestro Busoni e al teatro che prenderà il suo nome».

Giallo Mare Minimal Teatro è già al lavoro per costruire le programmazioni teatrali della stagione 2022-2023.

«Come sempre cercheremo di portare a Empoli produzioni di qualità per offrire al pubblico dell’Excelsior una stagione teatrale di grande livello- spiega Vania Pucci, presidente di Giallo Mare- Stiamo preparando il cartellone dedicato ai più piccoli, ricercando le proposte più interessanti e innovative. È in via di definizione anche la rassegna dedicata al teatro di innovazione e contemporaneo, ci teniamo molto a proporre spettacoli di giovani e promettenti artisti, che arrivano a Empoli anche approfittando della nostra residenza teatrale. Lo scambio e il confronto artistico è per noi grande fonte di crescita e ispirazione.»

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa