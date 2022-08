Grosso incendio boschivo nel Grossetano minaccia le case: evacuate 180 persone

I vigili del fuoco del comando di Grosseto stanno intervenendo per un vasto incendio di bosco e di sterpaglie situate nel comune di Scansano nelle frazioni di Pian D'Orneta e di Baccinello, dove sono in corso l’evacuazione dalle abitazioni per circa 180 persone.

Sul posto sono a lavoro 3 squadre di terra con il supporto delle autobotti, è in lovo un Canadair e Drago 60 della Flotta aerea dei Vigili del fuoco oltre altri elicotteri e personale AIB della Regione Toscana.

AGGIORNAMENTO - Le evacuazioni allo stato attuale sono sospese e queste vengono disposte zona per zona a seconda dell'evoluzione dell'incendio.