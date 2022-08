Harry Potter, a Pisa il raduno nazionale dei fan: 6 giorni di magia

Il Raduno per fan di Harry Potter organizzato dall’Associazione Caput Draconis, con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Pisa, quest’anno si terrà a Pisa presso la Cittadella Galileiana, e avrà una durata di 6 giorni, dal 27 agosto al 1 settembre. I partecipanti avranno la possibilità di vivere a 360 gradi l’esperienza di una Scuola di Magia e Stregoneria pari a quella di Hogwarts. È stato presentato stamani in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l’evento che si tiene ogni anno in una città diversa e registra centinaia di partecipanti per ogni edizione. A presentarlo l’assessore alla cultura insieme ai rappresentanti dell’Associazione Caput Draconis, di cui è presidente Lia Pallone.

L’evento si aprirà il 27 agosto con la classica cerimonia di Smistamento in Sala Grande, dopodiché seguiranno lezioni come: Pozioni, Cura delle Creature Magiche, Incantesimi, Astronomia e altre attività quali Il Club dei Duellanti, il Quidditch e giochi vari. Non saranno invece presenti spazi dedicati ad attività commerciali.

Raduno nazionale Harry Potter Pisa, conferenza stampa di presentazione

Le lezioni saranno centrali in quanto, anche se “magica”, si tratta sempre di una “scuola” che prevede momenti di studio, compiti e, per chi desidera farli (e sorprendentemente le adesioni sono moltissime), esami finali. Con questo evento l’Associazione cerca da sempre di trasmettere concetti e nozioni di livello culturale, spendibili nella vita quotidiana, avvalendosi di docenti qualificati nel loro settore di insegnamento. Quest’anno ci sarà per esempio una lezione curata dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa sull’astronomia. Parallelamente alle svariate attività presenti nella programmazione ci sarà anche il gioco di ruolo dal vivo, con una storia che si dipana annualmente nei raduni. In quei giorni i partecipanti, interpretando se stessi come studenti o studentesse di una scuola magica, dovranno scoprire e risolvere, attraverso gli enigmi e i vari giochi proposti, il mistero che viene presentato nel Raduno, giocando di ruolo dal vivo in tutti i momenti in cui non si svolgono le altre attività (giochi, lezioni e Quidditch). La trama dovrà essere svelata prima di far concludere il tutto con la proclamazione della Casa vincente che si aggiudicherà la tanto ambita Coppa delle Case.

Come ogni Associazione culturale la partecipazione all’evento è riservata solo agli associati, per cui per partecipare è necessario che le persone interessate corrispondano una quota associativa di 16 euro, che potrà essere versata anche in loco durante i giorni del raduno. È consentita la partecipazione attiva per le persone dai 14 anni in su; in caso di minorenni, è richiesto il modulo di autorizzazione firmato da parte dei genitori o tutori. Persone di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnate da un genitore o un tutore che si tessererà al posto loro­ e possono pertanto solo assistere alle attività.

Harry Potter raduno Pisa, il programma dal 27 agosto al 1 settembre

Il raduno 2022 dell'Associazione Caput Draconis, dal titolo "Colpo di Fulmine", si terrà alla Cittadella Galileiana.

Le attività indicate come "Trama" presenti nel programma indicano i momenti riservati allo sviluppo del gioco di ruolo.

Le attività indicate come "La preside informa" presenti nel programma indicano momenti di riepilogo giornaliero forniti dalla Preside agli studenti, fondamentali alla comprensione e immersività al gioco di ruolo.

Sabato 27 agosto

Ore 15:00-16:30: Apertura e Cerimonia di Smistamento

Ore 16:30-18:00: Lezione di Incantesimi

Ore 18:00-20:00: Trama

Ore 20:00-21:30: Cena

Ore 21:30: Lezione di Astronomia

Domenica 28 agosto

Ore 09:30: La preside informa

Ore 10:00-11:00: Quidditch

Ore 11:30-13:00: Lezione di Cura delle Creature Magiche

Ore 13:00-15:00: Pranzo

Ore 15:00-17:00: Lezione di Divinazione

Ore 17:00-18:30: Trama

Ore 18:30-19:30: Quidditch

Ore 20:00-21:30: Cena

Ore 21:30: Attività serale

Lunedì 29 agosto

Ore 09:00: La preside informa

Ore 09:30-11:00: Trama

Ore 11:00-13:00: Lezione di Storia della Magia Avanzata

Ore 13:00-15:00: Pranzo

Ore 15:00-17:30: Lezione di Pozioni

Ore 17:30-20:00: Trama

Ore 20:00-21:30: Cena

Ore 21:30: Club dei Duellanti

Martedì 30 agosto

Ore 09:00: La preside informa

Ore 09:00-11:00: Lezione di Rune Antiche

Ore 11:00-13:00: Trama

Ore 13:00-15:00: Pranzo

Ore 15:00-17:30: Lezione di Difesa contro le Arti Oscure

Ore 17:30-20:00: Trama

Ore 20:00-21:30: Cena

Ore 22:00: Ballo del Ceppo

Mercoledì 31 agosto

Ore 10:00: La preside informa

Ore 10:05- 13:00: Trama

Ore 13:00-15:00: Pranzo

Ore 15:00-17:00: Scacchi Magici

Ore 17:00-20:00: Trama

Ore 20:00-21:30: Cena

Giovedì 1 settembre

Ore 08:30-09:30: Esami G.U.F.O.

Ore 09:30: La preside informa

Ore 09:30-11:00: Esami di fine anno, 6° anno e M.A.G.O.

Ore 11:00: Cerimonia di premiazione della Coppa delle Case, ringraziamenti e saluti

Per informazioni

https://www.caputdraconis.it/

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa