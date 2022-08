Montenegro e Italia, il ministro degli affari esteri in visita a Pontedera

Il Ministro degli affari esteri del Montenegro Ranko Krivokapic, assieme ad alcuni membri del suo staff e l'Ambasciatrice del Montenegro in Italia Milena Sofranac Ljubojevic sono stati in visita istituzionale al Consolato del Montenegro per la Toscana, che ha sede a Pontedera.

Alla presenza del Console Alessandro Giannanti e del vicesindaco del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli, si è rafforzato la volontà di collaborazione fra il Montenegro e l'Italia. Centrale è la sinergia con la Toscana ed in particolare modo attraverso la città di Pontedera che, da sempre, è sensibile a queste tematiche e che ha offerto massima collaborazione.

La delegazione ha visitato anche al Museo Piaggio e, successivamente, si è recata a Firenze per altri incontri istituzionali.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa