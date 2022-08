Lutto nel giornalismo: è scomparso Omar Monestier, ex direttore de Il Tirreno

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo. A soli 57 anni è scomparso Omar Monestier, giornalista del Triveneto che è stato anche direttore de Il Tirreno.

Non si conoscono le cause del decesso, avvenuto tra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto, si ipotizza un malore improvviso. Monestier è mancato nella sua casa in provincia di Udine.

Monestier dal 2014 al 2016 ha diretto Il Tirreno in Toscana, lasciando anche un bel ricordo tra colleghi e giornalisti. Da gonews.it le più sincere condoglianze alla famiglia.