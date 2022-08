Obbligo di ripulitura dei fossi di scolo a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio ricorda che, come previsto dall'art. 11 del Regolamento di Polizia Rurale (disponibile sul www.comune.fucecchio.fi.it), entro il 31 agosto, i possessori o i detentori di terreni e giardini situati sul territorio comunale devono effettuare la pulitura dei fossi di scolo situati lungo le strade in modo da consentire lo scorrimento delle acque. In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa da 75 a 500 euro e, contestualmente, l’obbligo di effettuare la ripulitura entro il termine di 30 giorni. Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Ambiente del Comune di Fucecchio ai numeri 0571 268226/7.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa