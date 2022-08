Narrativa, a Veronica Raimo il Premio Viareggio-Rèpaci

Veronica Raimo vince il premio Viareggio-Rèpaci, giunto alla 93esima edizione. 'Niente di vero', edito da Einaudi, è il romanzo vincitore della sezione Narrativa. L'annuncio è stato dato a Viareggio nella serata del 31 luglio dal presidente di giuria Paolo Mieli.

Raimo, vincitrice dello Strega Giovani, ha battuto in finale due toscani: Vanni Santoni, autore di 'La Verità su tutto' per Mondadori, e Elena Stancanelli, autrice di 'Il tuffatore' per La Nave di Teseo. A Santoni e Stancanelli il premio Giuria Viareggio.

Il premio internazionale è andato allo scrittore e giornalista Wlodek Goldkorn. Pietro Castellitto con 'Gli iperborei' (Bompiani) ha vinto il premio Opera Prima, Silvia Sciorilli Borrelli il premio Giornalistico.

Per la poesia ha vinto Claudio Damiani con 'Prima di nascere', edito da Fazi. Premio Giuria Viareggio per gli altri finalisti Carlo Carabba ('La prima parte', Marsilio) e Silvia Bre ('Le campane', Einaudi).

'L'ultima immagine' di Silvia Ronchey, edito da Rizzoli, è il libro che vince il premio per la saggistica. Premio Giuria Viareggio per gli altri due libri in finale: Enrico Terrinoni con 'Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma', edito da Feltrinelli, e Vincenzo Trione con 'Artivismo', edito da Einaudi.