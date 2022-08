Incidente distrugge ambulanza, a Bagni di Lucca raccolta fondi per ricomprarla

“Un brutto incidente, mentre viaggiava verso una nuova emergenza, l’ha completamente distrutta il 26 luglio scorso. Parliamo della nostra nuovissima ambulanza di tipo A, per il soccorso di emergenza-urgenza”.

Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per fare in modo che il Comitato Bagni di Lucca della Croce Rossa Italia possa dotarsi presto di un altro mezzo.

“I volontari che erano a bordo per fortuna ora stanno meglio e presto supereranno le loro ferite, anche grazie al nostro affetto e a quello di tutta la popolazione che non è mai mancato, ma l’ambulanza - scrivono gli organizzatori, Moreno Fabbri e Sandra Bertolucci - non ce l’ha fatta”.

“Dopo il grande impegno economico per l’acquisto di questo mezzo - spiegano - ora è davvero difficile ripartire; è difficile con le nostre sole forze - continuano - trovare il modo ed i fondi per dotare quanto prima il nostro comitato di una nuova ambulanza e rendere nuovamente e pienamente operativo il nostro servizio di emergenza-urgenza”.

“Aiutaci a superare questo momento complicato. Aiutaci - concludono - ad acquistare la nuova ambulanza”.

La raccolta è arrivata a 1.300 euro ed è QUA.