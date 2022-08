Rapinato in pieno giorno su un bus a Firenze

Un 77enne è stato rapinato in pieno giorno a bordo di un bus del trasporto urbano a Firenze. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, alle ore 12.30, al capolinea di via Gabbuggiani, alla stazione Leopolda. Il conducente ha udito gridare e ha visto due uomini discutere vicino al punto di discesa passeggeri, poi uno è scappato in ciabatte mentre l'altro, l'anziano, è rimasto sul posto e ha riferito l'accaduto.

Da quanto appreso il rapinatore avrebbe spinto il 77enne, sbilanciandolo gli avrebbe portato via il portafogli. All'interno 40 euro e i documenti. Il rapinatore poi si è allontanato. Si indaga per rintracciare l'uomo, anche grazie alle immagini della videosorveglianza.