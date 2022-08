Var Group e FinDynamic danno vita a FinChain

Var Group, azienda leader in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese, e FinDynamic, società innovativa del fintech italiano, annunciano di aver stipulato un accordo di joint venture. FinChain, la neonata società, sarà partecipata equamente da Var Group, attraverso la controllata Var HuB, e da FinDynamic.

La partnership combina le competenze e l’esperienza nella digitalizzazione dei processi delle aziende e delle filiere italiane di Var Group con la ricerca e le skill di FinDynamic nel fintech. Obiettivo di FinChain sarà semplificare le soluzioni e i processi di Supply Chain Finance, che consentono alle imprese di gestire in modo efficiente la liquidità, e creare rapporti di fiducia solidi e stabili nella filiera, grazie alla digitalizzazione.

Grazie alla nuova joint venture, i gestionali ERP proprietari e le Business Application Var Group saranno integrate con l’intera proposta di FinDynamic , composta da soluzioni dedicate alla Supply Chain Finance e gestione del credito come: dynamic discounting, confirming, reverse factoring, receivable financing e molto altro.

“La nascita di questa nuova realtà ci permetterà di arricchire la nostra proposta dedicata alle imprese del Made in Italy” – ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group – “Siamo rimasti colpiti dalle soluzioni di FinDynamic e dalle nuove possibilità che le tecnologie digitali offrono alla finanza e alle imprese nella gestione del credito. Un’offerta che si sposa perfettamente con la nostra storica missione che da sempre ci ha portato a digitalizzare i processi core delle aziende e a sviluppare ERP che sono cresciuti in cinquanta anni di partnership con gli imprenditori. Da sostenitori delle aziende che fanno grande la nostra economia, abbiamo accolto con entusiasmo questo nuovo progetto, entrando in un mondo sfidante e affascinante per noi come quello del fintech”.

“Le sinergie sono alla base dell’innovazione nel mondo della Supply Chain Finance e quella che abbiamo creato con Var Group ne è una prova tangibile” – Commenta il fondatore e AD di FinDynamic, Enrico Viganò – “Innovazione, crescita, digitalizzazione sono i punti focali della nostra Joint Venture. Un rapporto nato dal riconoscimento reciproco di un valore comune che unito non può che moltiplicarsi. FinDynamic integra l’offerta Var Group con l’obiettivo di rendere la Supply Chain Finance uno strumento accessibile quanto indispensabile per una crescita sostenibile delle PMI Italiane, e continuando ad aumentare i prodotti all’interno dell’offerta FinDynamic, sempre più integrata e digitalmente avanzata”.