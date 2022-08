A fuoco sterpaglie e una porzione di bosco lungo la carreggiata a Lucca

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle re 20.30, nel comune di Lucca in via delle Gavine, in località San Macario in Piano, per un incendio di sterpaglie e di una porzione di bosco lungo la carreggiata. Le fiamme sono state contenute prima che si propagassero in maniera importante al bosco.

Sul posto è intervenuto anche il personale AIB della Regione Toscana con squadre AIB e coordinate dal Direttore delle Operazioni. L'intervento si è concluso con la bonifica intorno alle 22.30.