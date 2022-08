Aggredita in centro a Firenze, 29enne gravemente ferita al volto

Una 29enne è stata brutalmente aggredita in centro a Firenze. Assieme a lei il fidanzato 39enne, anche lui assalito da alcuni giovani, si suppone siano turisti di origine straniera. La donna è rimasta gravemente ferita al volto.

Stando a La Repubblica sono in corso accertamenti della polizia sull'aggressione, avvenuta a fine luglio ma resa nota solo nelle ultime ore. La giovane stava transitando da ponte Santa Trinita quando è stata colpita al volto da sconosciuti col lancio di uno sportello di metallo di una cabina elettrica. Era in bici e l'impatto l'ha fatta cadere.

Il fidanzato ha seguito il gruppetto di aggressori e ha avuto con loro una colluttazione a calci e pugni in cui ha subito lesioni. La 29enne ha invece riportato un taglio sul volto, tuttora non è in grado di parlare bene.

Gli investigatori della questura stanno indagando per risalire agli aggressori e anche per definire con esattezza il contesto in cui è maturato l'assalto. Sul posto oltre alla polizia intervenne il 118 per soccorrere i feriti