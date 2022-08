All'Antico Vinaio, bonus di mille euro a tutti i dipendenti "per dire grazie"

Un bonus di mille euro tondi tondi ai collaboratori "per dire grazie, senza di voi non avrei mai realizzato niente". È il regalo, e le parole, che il proprietario dell'Antico Vinaio ha dedicato a tutti i suoi dipendenti, circa 200, nelle sedi che da Firenze sono in continua espansione in Toscana, in Italia e nel mondo. La realtà di Tommaso Mazzanti infatti continua a crescere, dopo gli ultimi due difficili anni segnati dalla pandemia, "ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti a raggiungere traguardi pazzeschi" afferma sui social.

Solo nell'ultimo anno le famose schiacciate hanno raggiunto Roma con due nuove aperture, New York, un nuovo locale in piazza San Marco che si aggiunge agli altri nel capoluogo toscano, e ancora Torino, Milano e un altro punto nella grande mela. "Se riesco ad aprire è grazie allo staff - dice Mazzanti - e quindi per ringraziarli, chi lavora all'Antico Vinaio da tanti anni e chi solo da qualche mese, ad agosto si ritroveranno un bonus di 1000 euro netti, un incentivo per le vacanze".

Sempre sui social, Tommaso Mazzanti ricorda i suoi primi giorni di lavoro All'Antico Vinaio, all'epoca dipendente anche lui sotto la direzione dei genitori. "Mi sono fatto un .. come una capanna per arrivare a realizzare il mio piccolo sogno (e ancora di strada ne devo fare) ma so cosa vuol dire essere dipendente". Oggi sono passati 18 anni, "sono onorato di avere accanto a me uno staff così meraviglioso - continua il post - fatto di persone magnifiche che amano il proprio lavoro. Uno staff dove ci sono persone entrate anni fa come semplici ragazzi "a fare i panini" e ora si ritrovano a dirigere negozi".

Emozione nella voce del titolare di quella che ormai è una celebre catena di schiacciate ripiene delle tipicità toscane, "se penso a quello che abbiamo creato in pochissimi anni ne sono fiero e senza di loro - i dipendenti - non avrei mai realizzato niente. Questo è un piccolo regalo per dire grazie ed è anche un incentivo per le nuove 'leve' che sono entrate a far parte dell'Antico Vinaio che è una famiglia". E come le famiglie si è uniti, conclude Mazzanti, "solo uniti riusciremo a fare qualcosa di grande e di magico, non solo a livello nazionale ma anche mondiale. Grazie".