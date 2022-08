Mafia, condannato per omicidio: arrestato latitante a Pontedera

Era ricercato in Italia e in giro per il mondo perché destinatario di una condanna a trent'anni di reclusione per associazione mafiosa e omicidio aggravato da metodo mafioso. Ha avuto un malore, è stato portato al Lotti di Pontedera e lì è stato messo in manette dalla polizia.

Un 53enne è stato arrestato nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 agosto. Si tratta di Nicola Lovisco, di origini lucane ma con domicilio a Ponsacco: nel 2007 uccise a Melfi, in provincia di Potenza, Marco Ugo Cassotta in una faida tra clan.

La squadra Mobile della Questura di Pisa lo ha rintracciato a Pontedera dopo una latitanza durata alcune settimane, a seguito della pronuncia di condanna definitiva emessa dalla Corte Suprema di Cassazione a giugno. Nelle more della pronuncia, il condannato aveva fatto nel frattempo perdere le proprie tracce.

Esponente del clan Di Muro-Delli Gatti di Melfi, si era rifugiato pure in Ungheria sotto falsa identità. Perciò era stato spiccato un mandato di arresto europeo. Lovisco si trova ora alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.