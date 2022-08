Montecalvoli in lutto, è scomparsa Carla Parlanti

Montecalvoli è in lutto per la scomparsa di Carla Parlanti, figura storica del Circolo e della Polisportiva La Perla. La frazione del comune di Santa Maria a Monte saluta una delle sue colonne, la salma verrà esposta alla chiesa della Misericordia a Montecalvoli a partire dalle 17 del 2 agosto, e il funerale si terrà domani, mercoledì 3 agosto, alle 17, nella stessa chiesa.

"Un dolore immenso per tutti quanti l'hanno conosciuta. Un punto di riferimento, una colonna per il nostro circolo: a tante generazioni ha mostrato come amarlo e farlo diventare una parte fondamentale di sé stessi, una parte della propria famiglia a cui dobbiamo sempre rispetto ed attenzione. Carla ha sempre avuto un occhio particolare per i giovani: oltre ad Andrea e Simona, quanti altri ragazzi e ragazze ha considerato come suoi figli, specialmente nel mondo del ciclismo, che aveva una parte importante nel suo cuore. sapeva che i giovani rappresentano il futuro, la speranza, e per lei erano la vita, al di là dei loro difetti. Ci mancherà tanto e cercheremo sempre di seguirne i principi e i valori che ci ha trasmesso" è il cordoglio del circolo.