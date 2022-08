Cinema all'aperto Certaldo, a Palazzo Pretorio film per tutto agosto

Grande successo per l’apericena rivolta ai più piccoli avvenuta mercoledì 27 luglio nel giardino di Palazzo Pretorio in occasione della proiezione del film Lightyear – La vera storia di Buzz. Una bella iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Genitori e Amici dell’Istituto Comprensivo di Certaldo, il cui ricavato sarà donato al progetto "Sulle orme del Boccaccio".

La serata ha registrato una forte presenza, sinonimo del fatto che la rassegna estiva del Multisala Cinema Boccaccio, giunta quest’anno alla terza edizione, si conferma un trionfo in termini di qualità e partecipazione.

Cinema all'aperto Certaldo, la programmazione di agosto

Il cartellone di proiezioni prosegue anche per tutto il mese di agosto, coadiuvato dal servizio bar interno al giardino a cura di Salotto Negroni. Martedì 2 agosto sarà la volta de Il lupo e il leone, mentre mercoledì di House of Gucci. Venerdì 5 agosto verrà invece proiettato Ennio, il film-intervista con il quale Giuseppe Tornatore omaggia Ennio Morricone e la sua musica (replica il 28 agosto). Sabato 6 e domenica 7 agosto sullo schermo troveremo i film con protagonista Pierfrancesco Favino, rispettivamente Nostalgia (replica il 26 agosto) e Corro da te. L’8 e il 10 agosto arriva in anteprima l’attesissimo Minions 2, che racconta le avventure di Gru, tra i seguaci di un gruppo di supercattivi, negli anni Settanta, e che sarà proiettato anche in prima visione dal 18 al 21 agosto. Giovedì 11 è il turno di Elvis, biopic con nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, interpretato da Austin Butler (replica il 29 agosto). Il giorno successivo torna Belfast e quello ancora seguente Top Gun: Maverick (replica il 27 agosto). Domenica 14 agosto sarà proiettato Una famiglia vincente - King Tichard, film per il quale Will Smith si è aggiudicato il Premio Oscar come miglior attore protagonista. Spazio alle risate con le commedie Il sesso degli angeli e Il ritratto del duca, rispettivamente il 15 e il 17 agosto. Il 22 è la volta dell'ultimo capolavoro del regista spagnolo Pedro Almodóvar Madres Paralelas, mentre il 24 arriva in anteprima Un'ombra sulla verità e il 25 Assassinio sul Nilo. Chiude la rassegna di agosto Jurassic World – Il dominio, terzo capitolo della saga Jurassic World.

Info e biglietti. Gli spettacoli del Cinema d'Estate prenderanno il via alle 21.30, con ingresso a 6 euro (ridotto 5 euro per ragazzi fino a 12 anni e over 65). È possibile sottoscrivere l'abbonamento a 5 ingressi al costo di 22 euro, non valido per anteprime e film in uscita nazionale (intero 7,50 euro e ridotto 5,50 euro). Il programma, al quale seguirà quello di agosto, potrà subire variazioni. È possibile effettuare l'acquisto online dei biglietti di ingresso sul sito www.valdelsacinema.it.

Accesso al borgo. Per raggiungere l'Arena Estiva a Certaldo alto è possibile usufruire del parcheggio in via delle Mura, per chi scegliesse invece di raggiungere il borgo utilizzando la funicolare da piazza Boccaccio, la struttura è aperta fino alle ore 1:00 del mattino.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa