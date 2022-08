Efficientamento energetico di uffici ed edifici, c'è un progetto da 130mila euro

Un progetto da 130mila euro interamente finanziato con risorse ministeriali per migliorare e rendere più efficiente il sistema di illuminazione delle strutture comunali. E' stato approvato il progetto definitivo per l'efficientamento energetico che prevede appunto la sostituzione dei corpi illuminanti. La volontà dell'amministrazione è infatti quella di efficientare gli uffici che hanno ancora lampade tradizionali, provvedendo alla loro sostituzione con lampade a led di ultima generazione ad alto rendimento energetico, con notevole risparmio economico.

Per far sì che l'intervento possa prendere il via in maniera puntuale ed efficace, l'ufficio Tecnico ha realizzato una ricognizione degli interventi necessari nei diversi uffici presenti sul territorio e ha predisposto la documentazione tecnica necessaria per l’approvazione di un progetto esecutivo. Entrando nel dettaglio, gli edifici dove sono previsti interventi sono gli uffici comunali di piazza del Popolo, quelli di Palazzo Pretorio, il magazzino comunale di via Bonistallo, l'Archivio storico, gli uffici di via del Papa, il Palazzo delle Esposizioni, il canile municipale, la stamperia e il Trovamici con sede in Largo della Resistenza.

Il progetto esecutivo, redatto da Enrico Tofanelli dell’ufficio Tecnico comunale, prevede un quadro economico dell’importo complessivo di 130mila euro. L’affidamento dei lavori è previsto entro fine settembre per poi iniziare gli interventi a novembre 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa