Incendio nei pressi della Fi-Pi-Li a Empoli: fumo e code

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto, vicino alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno a Empoli. In prossimità di Empoli Centro le fiamme hanno avvolto alcune sterpaglie nella zona di via Bronciana e via Grandi, a un passo dalla ferrovia.

Ancora da capire le cause del rogo, avvenuto vicino al Terrafino. Sono al lavoro i vigili del fuoco di Empoli per spegnere le fiamme. Sul posto stanno convergendo anche personale AIB della Regione Toscana e la Polizia Stradale per la viabilità della strada di grande comunicazione.

Una colonna di fumo nero si è levata dalla Fi-Pi-Li ed è visibile fin da Montelupo o Santa Croce. In direzione mare si sono sviluppate delle code tra Empoli Est e Empoli Centro perché i vigili del fuoco sono in superstrada per domare il rogo.