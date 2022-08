Giovani protagonisti a Montelupo: fondi dalla Regione per il Fool Park 2023

Lo scorso 20 aprile il Consiglio Regionale della Toscana ha lanciato il bando "Ri-Generazione Toscana" con l'obiettivo di sostenere i comuni toscani nella promozione di iniziative a sostegno delle giovani generazioni e per la realizzazione di eventi e iniziative rivolte ai giovani.

Montelupo Fool Park nasce nel 2018 in risposta ad una richiesta specifica dei ragazzi del territorio ed ha come elementi fondanti: la musica, l'arte e il fatto che si tiene nel parco urbano dell'Ambrogiana.

Negli anni il festival è mutato e nel 2020 è stato l'evento più importante dell'estate montelupina durante il periodo estivo in cui il Covid aveva rallentato la sua corsa.

Alcuni gli elementi fondanti: il luogo (il bellissimo parco che circonda la villa dell'Ambrogiana), la musica, il cibo e la programmazione che guarda prettamente agli interessi dei ragazzi.

Il progetto proposto per il 2023 che beneficerà del finanziamento di 12.685 euro mira a consolidare la manifestazione come occasione di ritrovo, creatività e protagonismo giovanile, anche attraverso azioni specifiche legate all'arte e all'espressività dei giovani.

L'obiettivo è quello di far diventare i ragazzi non solo fruitori, ma anche protagonisti dell'evento attraverso 3 interventi specifici: un contest musicale, un laboratorio teatrale e circense aperto a ragazzi diversamente abili, un intervento di writers in concomitanza con le serate di contest musicale.

I giovani toscani under 35 coinvolti nelle attività saranno individuati attraverso call specifiche e si prevede di coinvolgere per la selezione l'associazione Toscana Concerti per il contest musicale e l'associazione Spazio Ipotetico per il workshop di arti circensi e teatrali.

Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale che vede nel finanziamento regionale un riconoscimento del progetto e in senso più ampio dell'impegno nell'ambito delle politiche giovanili.

Tale progetto, infatti, si intreccia con altri già in essere come la realizzazione del nuovo centro giovani, la "call for ideas" rivolta a ragazzi che abbiano idee per migliorare Montelupo, il concorso letterario conclusosi la scorsa settimana.

Un'insieme di iniziative che l'obiettivo di offrire opportunità ai giovani di Montelupo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa